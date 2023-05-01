Дементьев: «Бобровский очень уверенно провел серию с «Бостоном» и вернул позицию стартового голкипера «Флориды»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на вылет «Бостона» из Кубка Стэнли.

«Бостон» меня реально удивил. Хотя за отсутствием центральных нападающих, кроме Бержерона и Крейчи очень сложно создать боевые звенья и вернуться на тот путь игры, который у команды был до этого. Серьезные обмены провел менеджмент команды перед дедлайном, пригласив того же Дмитрия Орлова, но тем не менее это не помогло пройти дальше и играть с «Торонто». Здесь, конечно, стоит отметить вратаря «Флориды» Бобровского, который очень уверенно провел серию и вернул позицию стартового голкипера. С другой стороны, я как-то отмечал, что существовало какое-то недопонимание между игроками «Флориды» и главным тренером Полом Морисом. Достаточно долго команда кувыркалась, было непонятно попадет она в плей-офф или нет. Но тем не менее они вышли с восьмого места и вот, попав «Бостон», убивают его», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

«Бостон» уступил в серии первого раунда плей-офф НХЛ «Флориде» со счетом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли. «Флорида» в следующем раунде встретится с «Торонто».