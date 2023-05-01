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Дементьев: «Бобровский очень уверенно провел серию с «Бостоном» и вернул позицию стартового голкипера «Флориды»

Алина Савинова
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на вылет «Бостона» из Кубка Стэнли.

«Бостон» меня реально удивил. Хотя за отсутствием центральных нападающих, кроме Бержерона и Крейчи очень сложно создать боевые звенья и вернуться на тот путь игры, который у команды был до этого. Серьезные обмены провел менеджмент команды перед дедлайном, пригласив того же Дмитрия Орлова, но тем не менее это не помогло пройти дальше и играть с «Торонто». Здесь, конечно, стоит отметить вратаря «Флориды» Бобровского, который очень уверенно провел серию и вернул позицию стартового голкипера. С другой стороны, я как-то отмечал, что существовало какое-то недопонимание между игроками «Флориды» и главным тренером Полом Морисом. Достаточно долго команда кувыркалась, было непонятно попадет она в плей-офф или нет. Но тем не менее они вышли с восьмого места и вот, попав «Бостон», убивают его», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.

«Бостон» уступил в серии первого раунда плей-офф НХЛ «Флориде» со счетом 3-4 и вылетел из Кубка Стэнли. «Флорида» в следующем раунде встретится с «Торонто».

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-bobrovskii-uverenno-provyol-seriyu-s-bostonom-i-vernul-poziciyu-startovogo-golkipera-floridy-247642/
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
Алексей Дементьев
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