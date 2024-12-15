Дементьев пожелал Мичкову выиграть «Колдер Трофи»

Агент Алексей Дементьев оценил шансы российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова выиграть «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Хочу пожелать ему только успехов и удачи. Матвей, наш соотечественник, классно играет в последнее время, и хочется, чтобы он завоевал этот трофей. Своей игрой он это доказывает», — цитирует Дементьева Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 20-летний россиянин набрал 27 (11+16 очков) в 29 матчах регулярного чемпионата НХЛ.