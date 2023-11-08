Дементьев обрадуется, если россияне будут претендовать на приз лучшему бомбардиру НХЛ
Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли кто-то из российских хоккеистов выиграть гонку бомбардиров НХЛ в сезоне 2023/24.
«Еще достаточно много игр впереди, поэтому большой вопрос, как поменяется расклад сил в результативности нападающих. Бывают серии, когда игроки набирают огромное количество очков. Вот, например, Никита Кучеров в двух матчах подряд повторил рекорды результативности. Про Коннора Макдэвида говорили, что он наберет минимум 150 очков в этом сезоне, даже говорили про 170, но пока это не сходится. Поэтому все может повернуться в любую сторону. Буду очень рад, когда наши игроки смогут претендовать на трофей лучшему бомбардиру НХЛ и показывать результативную игру, за которой будут следить все без исключения любители хоккея в мире, а россияне — тем более», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал лидером бомбардирской гонки НХЛ в этом сезоне. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в матче регулярки против «Монреаля» (5:3). На счету россиянина 22 (10+12) очка в 13 матчах.
На втором месте идет нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон — 21 (6+15) очко. Третье место делят сразу три хоккеиста — Артемий Панарин («Рейнджерс») с 20 (7+13) очками, Джек Хьюз («Нью-Джерси») с 20 (5+15) очками и Куинн Хьюз («Ванкувер») с 20 (5+15) очками.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|12
|9
|3
|19
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|11
|5
|6
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Коламбус
|12
|4
|8
|11
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Питтсбург
|11
|5
|6
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|21
|2
|Тампа-Бэй
|13
|6
|7
|16
|3
|Детройт
|13
|7
|6
|15
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|6
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|12
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|11
|8
|3
|16
|2
|Даллас
|11
|7
|4
|15
|3
|Виннипег
|12
|6
|6
|14
|4
|Аризона
|12
|6
|6
|13
|5
|Миннесота
|12
|5
|7
|12
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|10
|8
|Чикаго
|11
|4
|7
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|23
|2
|Ванкувер
|12
|9
|3
|19
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|13
|4
|9
|11
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|11
|2
|9
|5
|8
|Сан-Хосе
|12
|1
|11
|3
|8.11
|03:00
|
Каролина – Баффало
|3 : 2 ОТ
|8.11
|03:00
|
Монреаль – Тампа-Бэй
|3 : 5
|8.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|5 : 3
|8.11
|03:30
|
Айлендерс – Миннесота
|2 : 4
|8.11
|04:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|2 : 5
|8.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|4 : 2
|8.11
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|4 : 3 Б
|8.11
|06:00
|
Колорадо – Нью-Джерси
|6 : 3
|8.11
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|0 : 2
|8.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Филадельфия
|2 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|22
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|12
|21
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|12
|20
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|12
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|10
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|12
|10
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Джеймс Раймер
Детройт
|4
|1.52