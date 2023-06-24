Дементьев: «Лучший вратарь НХЛ — это Шестеркин. Рядом с ним никто не стоит»

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев назвал свою версию топ-5 игроков НХЛ сезона-2022/23.

«Лучший вратарь НХЛ — это Шестеркин, — цитирует Legalbet.ru Дементьева. — Рядом с ним никто не стоит. По своему таланту, игре, психологической устойчивости он многих топовых вратарей опережает. Игорь — лучший, кого знаю. Кого можно добавить из полевых хоккеистов в символическую сборную к нему? По прошедшему сезону в нападение, однозначно будут: Пастрняк из «Бостона», Драйзайтль и Макдэвид из «Эдмонтона». Если с форвардами я почти не сомневался, то с защитой сложнее. Пускай будет немец Зайдер из «Детройта» и Дмитрий Орлов. Орлов провел великолепную часть сезона в «Бостоне». Да, «мишки» выбыли в первом раунде Кубка Стэнли, но то, как наш защитник играл.. Забивал, отдавал передачи, в обороне был надежный. Я сначала думал, на место Орлова поставить Йоси из «Нэшвилла» или Макара из «Колорадо».

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 27-летний Шестеркин провел 58 матчей с процентом отраженных бросков 91,6 и коэффициентом надежности 2,48.

В Кубке Стэнли «Рейнджерс» вылетели в первом раунде, проиграв «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.