Дементьев: «Лучший вратарь НХЛ — это Шестеркин. Рядом с ним никто не стоит»
Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев назвал свою версию топ-5 игроков НХЛ сезона-2022/23.
«Лучший вратарь НХЛ — это Шестеркин, — цитирует Legalbet.ru Дементьева. — Рядом с ним никто не стоит. По своему таланту, игре, психологической устойчивости он многих топовых вратарей опережает. Игорь — лучший, кого знаю. Кого можно добавить из полевых хоккеистов в символическую сборную к нему? По прошедшему сезону в нападение, однозначно будут: Пастрняк из «Бостона», Драйзайтль и Макдэвид из «Эдмонтона». Если с форвардами я почти не сомневался, то с защитой сложнее. Пускай будет немец Зайдер из «Детройта» и Дмитрий Орлов. Орлов провел великолепную часть сезона в «Бостоне». Да, «мишки» выбыли в первом раунде Кубка Стэнли, но то, как наш защитник играл.. Забивал, отдавал передачи, в обороне был надежный. Я сначала думал, на место Орлова поставить Йоси из «Нэшвилла» или Макара из «Колорадо».
В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 27-летний Шестеркин провел 58 матчей с процентом отраженных бросков 91,6 и коэффициентом надежности 2,48.
В Кубке Стэнли «Рейнджерс» вылетели в первом раунде, проиграв «Нью-Джерси» со счетом 3-4 в серии.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3