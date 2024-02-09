Дементьев: «Кузьменко — кусочек пазла, который был так необходим «Калгари»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался об игре российского нападающего «Калгари» Андрея Кузьменко.

28-летний россиянин забил за команду в двух матчах подряд в НХЛ после обмена из «Ванкувера».

«Я бы все-таки отнес продуктивность Андрея с его партнерами и результаты «Калгари» к мудрости тех менеджеров, которые занимаются комплектованием команды, и, конечно, скаутов, делающих предложения по обмену. Этот кусочек пазла, который был им так необходим, появился в лице Кузьменко, и за это можно только порадоваться. Сможет ли Андрей своей результативностью помочь «Калгари» пробиться в плей-офф? Теоретически все возможно, но только время даст ответ на этот вопрос», — цитирует Дементьева RT.

Всего в текущем сезоне Кузьменко провел 45 матчей в НХЛ, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.