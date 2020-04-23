Демченко будет непросто в «Монреале», уверен Кравчук

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный призер Олимпиады, финалист Кубка Стэнли-1992 Игорь Кравчук в интервью «Известиям» отметил, что российскому голкиперу Василию Демченко будет непросто в НХЛ. Он заключил однолетний контракт новичка с «Монреалем».

— Демченко едет в хоккейный город с одной из самых титулованных и популярных команд во всей НХЛ, — цитируют «Известия» Кравчука. — Поэтому сказать, что будет сложно, — это ничего не сказать. Здесь очень большое давление и ответственность, которые не каждый новичок выдержит, особенно если приезжает сюда из другой страны. К тому же, будут довлеть фигура и авторитет Кэри Прайса, очень популярного в глазах болельщиков вратаря. Но это чисто психологический момент, а вот как в хоккейном плане Демченко впишется в коллектив, прогнозировать не берусь. Я почти не видел его в КХЛ, поэтому оценивать чисто профессиональные навыки этого голкипера с моей стороны было бы некорректно. Сезон покажет. Тем более трудно сейчас сказать, будет он начинать с фарм-клуба или сразу получит шанс в главной команде.