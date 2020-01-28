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Дела семейные. Вслед за Мэттью Ткачаком подрался и его брат Брэди

06:15
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«Оттава» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2, после второго периода). На 24-й минуте подрались форвард хозяев Брэди Ткачак и защитник гостей Пи-Кей Суббан. Форвард завалил своего соперника.

12 января участие в драке принял Мэттью Ткачак, брат Брэди. Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан в одном из моментов остался недоволен силовым приемом, который применил против него Ткачак. Он набросился на обидчика и нанес несколько точных и жестких ударов, повалив Ткачака на лед.

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