Дела семейные. Вслед за Мэттью Ткачаком подрался и его брат Брэди

«Оттава» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2, после второго периода). На 24-й минуте подрались форвард хозяев Брэди Ткачак и защитник гостей Пи-Кей Суббан. Форвард завалил своего соперника.

Brady Tkachuk (20) just beat up P.K. Subban (30)



pic.twitter.com/VfFVrq3RUR — Blues Buzz (@bluesbuzzblog) January 28, 2020

12 января участие в драке принял Мэттью Ткачак, брат Брэди. Нападающий «Эдмонтона» Зак Кассиан в одном из моментов остался недоволен силовым приемом, который применил против него Ткачак. Он набросился на обидчика и нанес несколько точных и жестких ударов, повалив Ткачака на лед.