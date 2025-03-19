Минспорта России ведет работу по организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ
Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о начале работы над проведением матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.
18 марта президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента России Владимира Путина организовать матчи между НХЛ и КХЛ.
«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу», — приводит слова Дегтярева ТАСС.
Последний раз матчи между командами КХЛ и НХЛ проходили в 2010 году. Тогда СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).
Сборная России по хоккею не участвует в международных турнирах с 2022 года. В марте 2025-го президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявлял, что обсудит с новым главой Международного олимпийского комитета (МОК) допуск российской команды на Олимпиаду-2026.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -