Минспорта России ведет работу по организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о начале работы над проведением матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.

18 марта президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента России Владимира Путина организовать матчи между НХЛ и КХЛ.

«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведем работу», — приводит слова Дегтярева ТАСС.

Последний раз матчи между командами КХЛ и НХЛ проходили в 2010 году. Тогда СКА победил «Каролину» (5:3), а рижское «Динамо» проиграло «Финиксу» (1:3).

Сборная России по хоккею не участвует в международных турнирах с 2022 года. В марте 2025-го президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявлял, что обсудит с новым главой Международного олимпийского комитета (МОК) допуск российской команды на Олимпиаду-2026.