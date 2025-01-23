Дегтярев пообещал поздравить Овечкина после преодоления им рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что обязательно поздравит форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, когда тот побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

Для установления нового рекорда Гретцки 39-летнему Овечкину осталось забить 20 голов.

«Конечно, обязательно поздравим Александра. Телеграммой прежде всего. А когда прилетит, то уверен — все болельщики его поздравят, встретят в аэропорту с хлебом-солью. Хотя с хлебом-солью встречают гостей, а Овечкин наш», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.