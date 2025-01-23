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Сегодня, 15:45

Дегтярев пообещал поздравить Овечкина после преодоления им рекорда Гретцки по голам в НХЛ

Владислав Маслов
Корреспондент
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Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев заявил, что обязательно поздравит форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, когда тот побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

Для установления нового рекорда Гретцки 39-летнему Овечкину осталось забить 20 голов.

«Конечно, обязательно поздравим Александра. Телеграммой прежде всего. А когда прилетит, то уверен — все болельщики его поздравят, встретят в аэропорту с хлебом-солью. Хотя с хлебом-солью встречают гостей, а Овечкин наш», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
Михаил Дегтярев
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 48 23 25 53
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Тампа-Бэй 46 25 21 53
4 Оттава 47 24 23 52
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Бостон 49 23 26 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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Нью-Джерси – Бостон
 5 : 1
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Торонто – Коламбус
 1 : 5
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Колорадо – Виннипег
 2 : 3 ОТ
23.01 06:00
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