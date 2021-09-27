Дедлайн на обмены в НХЛ наступит 21 марта 2022 года
22:18
Национальная хоккейная лига определилась с датой дедлайна на обмены в предстоящем сезоне. Он наступит 21 марта 2022 года, пишет инсайдер Эллиот Фридман.
После этой даты клубам будет запрещено обмениваться игроками.
Рынок свободных агентов откроется 13 июля 2022 года.
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