«Дед меня наказывал порой очень больно. Но был абсолютно прав». Тарасенко рассказал о своем детстве

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал об отношениях с дедушкой, который сыграл важную роль в его жизни.

— В детстве во все поездки со мной ездил дедушка. Выходил со мной на улицу, играл постоянно, каждый день спозаранку водил на тренировки, которые начинались в шесть. И это стало для меня примером, сколько времени нужно проводить с детьми. Всегда помню об этом, общаясь со своими.

— Как дед вас наказывал?

— Бывало, больно. Очень. Но — за дело. Я бы никогда на это не обиделся. Глядя в прошлое, понимаю, что после определенных вещей, которые я совершал и за которые получал, больше у меня никогда в жизни не было не то что соблазна, а мысли делать это. С тех пор, например, не брать чужое для меня — закон. Так что считаю: все это было правильно.

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