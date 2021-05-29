Дебур заявил, что гордится победой «Вегаса» над «Миннесотой» в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур прокомментировал победу его команды над «Миннесотой» (6:2) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли.

«Я горжусь своими ребятами. «Миннесота» в этом чемпионате, да и вообще показывала себя командой, которая нередко побеждала «Вегас». Это был крепкий орешек, и не так много команд могут похвастаться подобной статистикой. К тому же нам мешала вся эта история с коронавирусом. У нас по ходу серии было 11 ложноположительных тестов и один реально положительный. Плюс еще эта травма Пачиоретти, он смог выйти только на седьмой матч. Вот через что мы прошли, и теперь я повторю, что горжусь своими парнями. Мы двигались вперед и не искали оправданий. Знали, что серия получится тяжелой. Понимали, как хорошо умеет играть «Миннесота». Это прекрасный оппонент, но мы с ним справились», — цитирует официальный сайт НХЛ Дебура.

Во втором раунде плей-офф «Вегас» сыграет с «Колорадо».

Единственная пара первого раунда плей-офф НХЛ, в которой еще не выявлен победитель — «Торонто» — «Монреаль» (счет в серии — 3-2). Победитель сыграет во втором раунде с «Виннипегом».