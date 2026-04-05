Дебур сменил Руа на посту главного тренера «Айлендерс» за 4 матча до конца регулярного чемпионата НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа уволен со своего поста, сообщает сайт НХЛ.

60-летний специалист, бывший легендарный вратарь и четырехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавлял команду из Нью-Йорка с 2024 года.

В последних матчах «Айлендерс» потерпели четыре поражения подряд. За четыре игры до конца регулярного чемпионата «островитяне» с 89 очками занимают третье место в Столичном дивизионе и седьмое место в Восточной конференции НХЛ.

Новым главным тренером «Айлендерс» назначен Питер Дебур. Этот специалист ранее возглавлял «Даллас», «Вегас», «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Флориду».

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