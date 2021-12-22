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Дебур о Василевском: «Сегодня он был лучшим на льду»

Главный тренер «Вегаса» Дебур похвалил вратаря «Тампы» Василевского за игру в матче НХЛ
09:36
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Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур похвалил вратаря «Тампы» Андрея Василевского за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Василевский был лучшим игроком на льду, а когда вратарь соперника показывает свой лучший хоккей, выиграть непросто», — приводит официальный сайт НХЛ слова Дебура.

В ночь с 21 на 22 декабря «Тампа» обыграла «Вегас» со счетом 4:3, Василевский отразил 38 из 41 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/russkie-v-nhl-miromanov-vernulsya-v-vegas/c-329205454

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Иван Торопцев все материалы автора
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