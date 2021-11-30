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Дебраск захотел покинуть «Бостон» из-за конфликта с главным тренером

17:27
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Стали известны причины, почему нападающий «Бостона» Джейк Дебраск запросил обмена. У него произошел конфликт с главным тренером команды Брюсом Кэссиди, сообщает The Athletic.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 6 (3+3) очков в 17 матчах. Причем он пропустил последний матч с «Ванкувером» по решению тренерского штаба.

Кэссиди неоднократно проводил беседы с хоккеистом и регулярно подчеркивал, что его не устраивает игра Дебраска, особенно когда речь заходила о действиях в обороне.

Дебраск был выбран «Брюинз» в первом раунде под общим 14-м номером на драфте 2015 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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