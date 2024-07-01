Дебраск подписал семилетний контракт с «Ванкувером»

Форвард Джейк Дебраск подписал контракт с «Ванкувером», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним канадцем рассчитано на семь лет, средняя годовая зарплата игрока составит 5,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Дебраск провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 40 (29+21) очков. В 13 играх плей-офф форвард набрал 11 (5+6) очков.

Рынок свободных агентов НХЛ: что ждет Тарасенко, Стэмкоса и других? Онлайн-трансляция