Деанджело: «Я не расист, не экстремист и не мятежник. Я просто парень, который хочет играть в хоккей»

Защитник «Рейнджерс» Энтони Деанджело, выставленный на драфт отказов, поделился мнением о своей негативной репутации, мешающей его обмену в другую команду НХЛ.

«На мой взгляд, меня неверно представляют в прессе. Я не расист, не экстремист и не мятежник. Все это — неправда. У всех людей разные мнения, я уважаю каждое и никогда не пытался возражать. У меня есть свое мнение, которым я делюсь, но я никогда не переступал черту. Мне нужен шанс, чтобы показать людям, каков я на самом деле. Я хочу доказать командам, что они не ошибутся, если возьмут меня. Я просто парень, который хочет играть в хоккей. Думаю, я мог бы помочь многим командам в НХЛ», — цитирует New York Post Деанджело.

В субботу, 30 января после поражения от «Питтсбурга» в овертайме (4:5) у Деанджело произошла драка с российским вратарем Александром Георгиевым. Инцидент произошел у раздевалки. Деанджело якобы сделал замечание Георгиеву, после чего началась потасовка.

2 февраля Деанджело был выставлен на драфт отказов. «Рейнджерс» отказались утверждать, что причиной этому стала драка с Георгиевым.

Клуб подписал двухлетний контракт с Деанджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов. В прошлом сезоне в активе защитника 53 (18+35) очков.

В текущем сезоне НХЛ Деанджело участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».