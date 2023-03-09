Деанджело получил двухматчевую дисквалификацию за укол клюшкой в пах

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Защитник «Филадельфии» Тони Деанджело получил дисквалификацию на два матча, сообщается на официальном сайте НХЛ.

27-летний американец наказан за колющий удар в пах форварду «Тампы» Кори Перри. После видеопросмотра момента судьи выписали Деанджело матч-штраф.

В текущем сезоне Деанджело провел 59 матчей, в которых набрал 34 (10+24) очка.