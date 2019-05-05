Нападающий "Бостона" Давид Пастрняк прокомментировал победу в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против "Коламбуса" (4:3, 3-2). Чешский хоккеист записал на свой счет две шайбы, одна из которых стала победной.

– Я думаю, наша тройка (Пастрняк – Бержерон – Маршан. – Прим. "СЭ") сыграла великолепно, мы улучшали игру от периода к периоду, – цитирует Пастрняка русскоязычный сайт НХЛ. – Маршан сыграл отлично, показал невероятную игру. Мы поддерживали друг друга, здорово быть часть такого звена. Множество позитивных вещей в каждой смене.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли на счету 22-летнего Пастрняка 11 (6+5) результативных баллов при показателе полезности "+5".

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