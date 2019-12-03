Давид Пастрняк: «Если у Овечкина неудачный день, он все равно забьет гол или два»

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк поделился мнением о снайперской гонке, в которой также принимает участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. У чеха 25 голов, у россиянина — 20.

— Я бы не сказал, что гонюсь за Овечкиным в том или ином виде, — приводит слова чеха российская версия официального сайта НХЛ. — Но я бы, безусловно, мечтал добиться таких же вершин, как игрок. Думаю, мне это по силам, однако, конечно, не сразу. Овечкин — уникальный хоккеист. Его эффективность невероятна. Даже если у него неудачный день, он все равно забьет гол или два. Этому мне еще учиться и учиться.

Хотел бы я забить 50 голов за сезон? Конечно. Но это не самоцель. Не могу сказать, что постоянно держу в голове мысли об этом. Я хочу максимально помогать команде, и если это получается с помощью голов — прекрасно.

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