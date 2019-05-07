Нападающий "Бостона" Давид Крейчи прокомментировал победу в серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с "Коламбусом" (4-2).

– Конечно, сегодня была большая победа, мы завершили серию, но пока еще очень далеки от нашей цели, – приводит слова Крейчи русскоязычный сайт НХЛ. – Я не думаю о себе. Я выхожу играть, чтобы помочь команде выиграть, несмотря ни на какие обстоятельства. И это то, что хочет делать каждый игрок нашей команды. Нам не нужны герои, мы просто хотим побеждать.

На счету 33-летнего Крейчи 10 (4+6) баллов за результативность в 13 матчах плей-офф НХЛ при показателе полезности "+2".

В финале Восточной конференции "Бостон" встретится с "Каролиной".

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