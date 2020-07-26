«Давай сыграем?» Малкин показал совместное фото с Кросби и Хернквистом
17:58
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал новое фото в Instagram. 33-летний россиянин показал снимок с сыном Никитой и одноклубниками Сидни Кросби и Патриком Хернквистом.
«Давай сыграем?» — подписал фото Малкин.
Ранее стало известно, что предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли стартует 1 августа.
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