«Давай сыграем?» Малкин показал совместное фото с Кросби и Хернквистом

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин опубликовал новое фото в Instagram. 33-летний россиянин показал снимок с сыном Никитой и одноклубниками Сидни Кросби и Патриком Хернквистом.

«Давай сыграем?» — подписал фото Малкин.

Ранее стало известно, что предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли стартует 1 августа.

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