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Даути не представляет, как сезон в НХЛ может возобновиться

02:30
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Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути поделился мнением о приостановке сезона из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.

— Не вижу, как сезон может возобновиться, — приводятся слова Даути в Twitter журналиста Джона Ховена. — Руководству НХЛ предстоит принять решение в ближайшее время. Мы хотим играть. Болельщики хотят, чтобы мы играли.

По последним данным, в мире зарегистрированы 1 905 935 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 118 623 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 446 336 человек выздоровели за время пандемии.

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