Даути досрочно вернуося к тренировкам

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути вернулся к тренировкам после травмы колена. В пятницу он впервые тренировался на льду с момента повреждения.

Игрок травмировался 22 октября в матче против «Далласа», столкнувшись с Яни Хаканпаа. Ожидалось, что он сможет тренироваться на льду только через 6 недель, но прошло всего 4.

«Даути завтра не будет играть. И тренироваться в течение некоторого времени он будет без контакта. Здоровье Дрю в долгосрочном плане для нас намного важнее, чем сиюминутный результат в отсутствии его и Шона. Мы часто об этом говорим и очень ценим его усилия», — отметил тренер «Кингз» Тодд Маклеллан после тренировки.