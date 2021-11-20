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Даути досрочно вернуося к тренировкам

06:06

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути вернулся к тренировкам после травмы колена. В пятницу он впервые тренировался на льду с момента повреждения.

Игрок травмировался 22 октября в матче против «Далласа», столкнувшись с Яни Хаканпаа. Ожидалось, что он сможет тренироваться на льду только через 6 недель, но прошло всего 4.

«Даути завтра не будет играть. И тренироваться в течение некоторого времени он будет без контакта. Здоровье Дрю в долгосрочном плане для нас намного важнее, чем сиюминутный результат в отсутствии его и Шона. Мы часто об этом говорим и очень ценим его усилия», — отметил тренер «Кингз» Тодд Маклеллан после тренировки.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/doughty-dosrochno-pristupil-k-trenirovkam/c-328127976

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Евгений Козинов все материалы автора
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