Дата старта сезона НХЛ: когда начнется регулярный чемпионат-2024/25
Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует 4 октября матчем между «Баффало» и «Нью-Джерси». Первые игры этих соперников пройдут 4 и 5 октября в Чехии в рамках Глобальной серии НХЛ.
Обладатель Кубка Стэнли «Флорида» проведет свой первый матч с «Бостоном» на своем льду «Амертант Банк Арены» в городе Санрайз (штат Флорида, США).
«Вашингтон» Александра Овечкина начнет сезон игрой с «Нью-Джерси» 13 октября на своей «Кэпитал Уан-арене» (Вашингтон, округ Колумбия, США).
В рамках «Зимней классики» 31 декабря (по североамериканскому времени) «Чикаго» и «Сент-Луис» сыграют на бейсбольном стадионе «Ригли-филд» в Чикаго (штат Иллинойс, США).
С 10 по 21 февраля регулярный чемпионат НХЛ будет приостановлен для проведения Кубка четырех наций. В мини-турнире примут участие Канада, Финляндия, Швеция и США.
«Коламбус» и «Детройт» сыграют на открытом воздухе в рамках стадионной серии 1 марта на арене для американского футбола «Огайо Стадиум» (Колумбус, штат Огайо, США).
Регулярный чемпионат завершится 17 апреля 2025 года. Всего в НХЛ выступают участие 32 команды, количество игр для каждой в регулярке — 82.
Календарь НХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами игр доступен в разделе на нашем сайте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0