Дарюс Каспарайтис: «Ягру скоро 50 лет, а он все играет. Пора уже найти девчонку и заводить детей»

Знаменитый защитник Дарюс Каспарайтис в интервью YouTube-каналу «Inside The NHL» вспомнил Яромира Ягра, который до сих пор выходит на лед в в составе своего родного «Кладно». Экс-защитник сборной России рассказал о характере легендарного чеха и вспомнил некоторые эпизоды из раздевалок.

— Наверное, я ни с кем так много не сыграл в одной команде, как с Яромиром, — сказал Каспарайтис. — Мы вместе выступали за «Питтсбург» и «Рейнджерс». Он, конечно, всегда на своей волне был. Обычно приходил раньше всех, долго оставался в раздевалке, по-своему готовился к играм. Если Ягр не любил тренера, то приезжал на командное собрание ни секундой раньше. Все уже стоят, ждут, а Ягр только заходит. Это было смешно.

Яромир — это большой ребенок. Он всегда любил пошутить и посмеяться. Поэтому играет до сих пор. Ягр безумно любит хоккей. Когда мы играем в него, то до сих пор все чувствуем себя детьми. Был ли он тираном в команде? Нет. Но если что-то у нас не получалось, то иногда заводился и требовал большей самоотдачи от всех. Особенно, когда Яромир был в «Питтсбурге» капитаном. Однако кричал он редко. Поспорить с ним можно было. Я постоянно это делал. Еще мы любили в карты играть, но я его всегда обыгрывал.

Ягру скоро 50 лет, а он все выступает. Пора уже найти девчонку и заводить детей. Хватит клюшку гонять! Другую уже пора гонять. А если он женат на хоккее, то развод будет тяжелым.