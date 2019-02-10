Дарюс Каспарайтис: "Малкина часто недооценивают. Иногда он играл лучше Кросби"

Экс-защитник "Ак Барса", олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис поделился мнением об игре российского форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина​ в текущем сезоне, сообщает официальный сайт НХЛ.

– Малкин подбирается к своей большой цифре: 1000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах. Пока у него 985 очков. Но сейчас он травмирован, и мы все ждем, когда он вернется.

Малкин и Овечкин – наши звезды, которые долго выступают в НХЛ. У всех бывают спады, но эти игроки ниже своего уровня не опускаются. Я бы не стал говорить, что Женя проводит неудачный сезон. И заметил бы, что Малкина вообще часто недооценивают с глобальной точки зрения. Например, нет никакой шумихи, что Джино подбирается к своей тысяче. А ведь иногда Малкин играл даже лучше Кросби.

Думаю, Женя – не тот человек, который будет переживать: "Вау, я не попал в сотню лучших игроков в истории НХЛ". Он в тот год просто пошел и взял еще один Кубок Стэнли. Малкин прекрасно о себе знает, что он – один из великих игроков этой лиги. А об остальном можно не думать, – приводит слова Каспарайтиса официальный сайт НХЛ.

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