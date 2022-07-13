Кемпер близок к подписанию контракта с «Вашингтоном»

Вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер близок к подписанию контракта с «Вашингтоном», сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан.

«Согласно информации из нескольких источников, ожидается, что Дарси Кемпер станет новым вратарем «Кэпиталз», — говорится в социальных сетях Каплан.

32-летний канадец стал свободным агентом. Вместе с командой хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли-2022.

В минувшем сезоне Кемпер провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых сделал 5 шатаутов и пропустил 138 шайб при 92,1 процента отраженных бросков.

7 июля «Колорадо» сообщил об обмене с «Рейнджерс», в результате которого в «Эвеланш» перешел вратарь Александр Георгиев.