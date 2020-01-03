Даррен Дрегер: «Ковальчук больше ждать не хотел»

Инсайдер TSN Даррен Дрегер объяснил, почему «Монреаль» подписал контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, и поделился, как проходили переговоры.

— У «Монреаля» очень много травмированных, и клубу нужны опытные игроки, которые еще способны давать результат, — рассказал Дрегер в эфире TSN. — Ковальчуку 36 лет, в апреле исполнится 37, так что существует определенный риск. Но для этого с ним и был подписан двусторонний контракт: если дела не сложатся, то он может быть легко отправлен в АХЛ.

Конкретные переговоры начались пару дней назад. Ковальчуку приглянулся этот вариант, так как он увидел шанс проявить себя. Повторюсь, у команды очень много травмированных. И Илья не собирался дальше просиживать без дела, ждать предложения от других клубов или какой-то определенной команды. Он хочет играть сейчас.

Да, были разговоры о других клубах, даже ведущих клубах лиги. Но они хотели еще подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. А Ковальчук больше ждать не хотел. Поэтому это предложение устроило 36-летнего форварда.