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Даррен Дрегер: «Для расторжения контракта Ковальчук должен нарушить условия»

14:28
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Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался о ситуации с нападающим «Лос-Анджелеса» Ильей Ковальчуком, который пока отстранен от матчей команды и задействован только на тренировках.

— Для тех, кто предполагает, что контракт будет расторгнут, — написал Дрегер в Twitter. — Чтобы это произошло, Ковальчуку нужно либо нарушить условия соглашения, либо отказаться от него. Не думаю, что это произойдет.

В нынешнем сезоне Ковальчук набрал 9 (3+6) очков в 17 матчах при показателе полезности «минус» 10 и 12 минутах штрафа.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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