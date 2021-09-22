Данкан Кит пройдет карантин, так как поздно сделал прививку от коронавируса

Защитник «Эдмонтона» Данкан Кит пропустит старт тренировочного лагеря «Ойлерз». Он совсем недавно сделал прививку от коронавируса, так что вынужден будет находиться на карантине 10 дней, сообщает Edmonton Sun.

Генеральный менеджер «Нефтяников» Кен Холланд отметил, что еще один игрок клуба так и не привился от коронавируса. Но не стал называть его имя.