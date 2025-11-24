Юров забил третий гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров забил гол в ворота «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

21-летний россиянин на 29-й минуте открыл счет.

В сезоне-2025/26 Юров в 18 матчах набрал 6 (3+3) очков.

Нападающий играет за «Миннесоту» с 2025 года. Ранее он выступал за «Металлург» и «Стальных лис».