Российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Юртайкин рассказал о своем дебюте в НХЛ. 22-летний россиянин провел на льду почти 12 минут 42 секунды в игре регулярного чемпионата против «Вегаса» (1:4).

— В Вегасе было тысяч 18 народу, — начал Юртайкин. — Атмосфера нереальная была.

— Вас потряхивало?

— Конечно, в начале было такое.

— В прошлом матче с «Вегасом» все дрались. Почему сейчас было спокойнее?

— Потому что первая игра сезона, все равно напряженно, но каждый понимает, что любая драка может нести последствия. Кейна еще дисквалифицировали. Он тоже переживал, ведь хотел сыграть в начале сезона.

— Как ваш английский?

— Интервью пока не могу давать. Конечно, лучше, чем был в начале. Все равно надо учить и учить.

— Что было самое сложное для вас?

— Самым сложным было играть правильно и не ошибаться в простых моментах. Все равно первую игру все смотрели, и надо было сыграть по заданию.

— Довольны, как сыграли?

— Неплохо было. Забить пока не получилось. Отдавал пару раз, а самому забить не было возможностей.

— Что сказали в команде после игры?

— Поздравили ребята, но ничего больше не говорили. Мы же проиграли.

— Без шансов?

— Наших в голову бьют, а судьи не удаляли. Плюс Майер и Лабан закончили игру раньше.

— Почему вы единственным из русских остались в основном составе «Сан-Хосе»?

— Я просто работал, выкладывался на каждой тренировке, и руководству это понравилось. Все равно тут каждый день нужно доказывать, иначе в любой момент может все поменяться.

— Без вас «Локомотив» валится.

— Скоро все наладится.

— В отпуск ранний уйдут?

— Нет, сейчас пойдет игра. Каюмов говорил, что все нормально сейчас будет. (Алексей Шевченко)

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