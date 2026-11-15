Тарасова признали первой звездой матча «Тампа» — «Детройт», Василевского — второй

Российский вратарь «Детройта» Даниил Тарасов был признан первой звездой гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:0), сообщает пресс-служба лиги.

27-летний голкипер отразил 31 бросок в створ.

Второй звездой признали 32-летнего российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского — у него 20 отраженных бросков из 21.

Третьей звездой был признан 24-летний шведский форвард «Детройта» Лукас Раймонд, который забил гол и отдал результативную передачу.