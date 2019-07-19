Даниил Тарасов: "Хочу пройти весь путь к Кубку Стэнли"

Российский вратарь Даниил Тарасов, подписавший с "Коламбусом" трехлетний контракт новичка, отметил заслуги соотечественника Сергея Бобровского. По его словам, он хочет пройти весь путь в НХЛ и завоевать Кубок стэнли.

Тарасов был выбран "Коламбусом" в третьем раунде (под общим 86-м номером) драфта-2017. Сезон 2018-19 20-летний Тарасов провел в команде ВХЛ "Торос" и в "Салават Юлаеве" в КХЛ.

- Новокузнецк любит хоккей. Успех Сергея Бобровского мотивирует всех ребят, которые хотят стать вратарями и играть в хоккей, - цитирует Тарасова официальный сайт НХЛ. - Сейчас хоккей развивается гораздо быстрее в том регионе благодаря Сергею.

Я хочу наслаждаться, хочу изучать страну, а также хоккей, в который тут играют. Я уверен, что смогу многому научиться, стать лучше и подготовиться к НХЛ.

Выбор на драфте мотивировал меня еще больше. Я хочу помочь команде, хочу выигрывать. Хочу пройти этот путь к Кубку Стэнли.