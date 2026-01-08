Бут признан третьей звездой матча «Юта» — «Оттава»

Нападающий «Юты» Даниил Бут признан третьей звездой матча с «Оттавой» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский форвард забросил третью шайбу «Маммот». В сезоне-2025/26 на счету 20-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 17 матчах.

Первой звездой матча признан вратарь «Юты» Карел Веймелка, который отразил 32 из 33 бросков.

Второй звездой игры стал форвард «Маммот» Лоусон Крауз, открывший счет в матче.