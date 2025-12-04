Даниил Бут дебютирует в НХЛ в матче с «Анахаймом»

Российский нападающий «Юты» Даниил Бут в четверг, 4 декабря, дебютирует в НХЛ. 20-летний россиянин был вызван из фарм-клуба для участия в матче регулярного чемпионата против «Анахайма».

Бут был выбран «Маммот» на драфте 2023 года под общим 12-м номером. В мае 2025-го он подписал трехлетний контракт новичка.

В этом сезоне в АХЛ Бут сыграл за «Тусон Роудраннерс» 19 матчей и набрал 17 (8+9) очков.

Матч «Анахайм» — «Юта» начнется в 6.00 по московскому времени. «Юта» идет на 10-й строчке в Западной конференции, а «Анахайм» — на 4-й.