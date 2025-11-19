Даниэль Спронг: «Овечкин был моим наставником в «Вашингтоне»

Форвард ЦСКА Даниэль Спронг рассказал о своей игре вместе с российским нападающим Александром Овечкиным за «Вашингтон».

— Вы успели поиграть и с Евгением Малкиным, и с Александром Овечкиным. Чем они вам запомнились?

— В «Питтсбурге» я был молод, и, думаю, я многому там научился. Когда перешел в «Вашингтон», Овечкин помогал мне, был наставником. Другие парни в команде — Джон Карлсон, Ти Джей ОШи, Бэкстрем, Кузнецов — тоже помогали, я многое узнал от них.

Даниэль Спронг играл в «Вашингтоне» в сезонах-2020/21 и 2021/22. В 92 матчах форвард набрал 35 (21+14) очков.