11:34 11 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

Даниэль Седин: "Ванкувер" должен быть более агрессивным"

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Нападающий "Ванкувера" Даниэль Седин считает, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Флоридой" (2:4) его команде не хватило агрессии. По его словам, заводится "Ванкувер" только при неблагоприятном счете.

– Когда мы проигрываем, начинаем действовать лучше. А почему? Потому что становимся агрессивнее, – цитирует официальный сайт НХЛ Седина. – Нужно эту же агрессивность проявлять и на ранних стадиях игры. Нельзя же так играть! Нужно быть более злыми, агрессивными, самим искать свои шансы. Это необходимо исправлять.

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