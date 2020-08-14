Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги второго матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:1).

— Не знаю, почему мы начали так заторможенно, — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. — Если бы у меня был ответ, мы бы не выглядели такими медленными. Точно не из-за нервов. Очень важным моментом для нас стало первое меньшинство, перед которым они уже забили свой гол. Мы не могли позволить себе угодить в яму 0:2. Не знаю, как вылезали бы из нее. Да и вообще игра у нас совершенно не получалась на тот момент. Но после этого разбежались и, считаю, провели сегодняшний матч лучше, чем первый. Но дальше нам придется быть еще сильнее.