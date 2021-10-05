Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» заключил контракт с 18-летним россиянином

19:33
Теги:

«Даллас» заключил контракт с защитником Артемом Грушниковым. 18-летний россиянин подписал стандартный контракт новика на три года, сообщает сайт клуба.

«Звезды» выбрали Грушникова на драфте-2021 под общим 48-м номером. В предстоящем сезоне он должен выступать в составе «Гамильтона» из юниорской лиги Онтарио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Николича уволили из «Локомотива». Вместо него — легенда клуба Лоськов. Подробности
Американка заработала олимпийскую квоту для Литвы, но не получила гражданства этой страны. Глупость или принципиальность?
Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда?
Бег во вред: к чему может привести неправильный выбор кроссовок для бега?
0