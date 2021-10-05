«Даллас» заключил контракт с 18-летним россиянином

«Даллас» заключил контракт с защитником Артемом Грушниковым. 18-летний россиянин подписал стандартный контракт новика на три года, сообщает сайт клуба.

Pen to paper, it's official!



We have signed Artem Grushnikov to an Entry Level Contract ?



?: https://t.co/Dm8WkyhH7O pic.twitter.com/g7G9En5bKi — Dallas Stars (@DallasStars) October 5, 2021

«Звезды» выбрали Грушникова на драфте-2021 под общим 48-м номером. В предстоящем сезоне он должен выступать в составе «Гамильтона» из юниорской лиги Онтарио.