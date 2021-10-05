«Даллас» заключил контракт с 18-летним россиянином
19:33
«Даллас» заключил контракт с защитником Артемом Грушниковым. 18-летний россиянин подписал стандартный контракт новика на три года, сообщает сайт клуба.
«Звезды» выбрали Грушникова на драфте-2021 под общим 48-м номером. В предстоящем сезоне он должен выступать в составе «Гамильтона» из юниорской лиги Онтарио.
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