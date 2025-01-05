«Даллас» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» дома одержал победу над «Ютой» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Джейми Бенн, Оскар Бек и Томас Харли. За «Юту» дубль оформил Матиас Маччелли.

«Даллас» набрал 49 очков и занимает 5-е место в Западной конференции, «Юта» идет 11-й с 41 баллом.