«Даллас» — «Юта»: видеообзор матча

В ночь с 12 на 13 апреля «Даллас» принял «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» закончилась победой гостей со счетом 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

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