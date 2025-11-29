«Даллас» обыграл «Юту»

«Даллас» на своем льду выиграл у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Маммот» забили Логан Кули, Кевин Руни и Джек Макбэйн. У «Старз» забили Роопе Хинтц, Джейми Бенн, Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон.

Российские защитники гостей Дмитрий Симашев и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями.

«Даллас» набрал 36 очков в 25 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 8-й строчке — 27 очков в 25 играх.