«Даллас» победил «Юту» в овертайме
«Даллас» переиграл «Юту» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Старз» шайбы забросили Джейми Бенн, Оскар Бек и Томас Харли.
В составе «Юты» дублем отличился Матиас Маччелли.
«Даллас» набрал 49 очков в 38 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции, «Юта» идет 11-й с 41 очком в 39 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Юта» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Бенн — 10 (Джонстон, Дюшен), 20:16 — 1:0. Маччелли — 4 (Крауз, Бьюгстад), 21:30 — 1:1. Бек — 2 (Хюрю, Лундквист), 30:30 — 2:1. Маччелли — 5 (Керфут, Коул), 33:37 — 2:2. Харли — 5 (Дюшен, Джонстон), 63:01 — 3:2.
Вратари: Эттингер — Веймелка.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 29 (10+9+5+5) — 35 (9+13+11+2).
Наши: Дадонов (15.57/1/0), Любушкин (21.52/2/+1) — Сергачев (27.28/1/-2).
5 января. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|39
|26
|13
|55
|2
|Нью-Джерси
|42
|24
|18
|51
|3
|Каролина
|39
|23
|16
|48
|4
|Коламбус
|40
|17
|23
|40
|5
|Питтсбург
|40
|17
|23
|40
|6
|Филадельфия
|39
|17
|22
|38
|7
|Рейнджерс
|38
|17
|21
|35
|8
|Айлендерс
|39
|14
|25
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|40
|25
|15
|52
|2
|Флорида
|40
|24
|16
|50
|3
|Бостон
|41
|20
|21
|44
|4
|Тампа-Бэй
|35
|20
|15
|42
|5
|Оттава
|38
|19
|19
|40
|6
|Монреаль
|39
|18
|21
|39
|7
|Детройт
|39
|17
|22
|38
|8
|Баффало
|39
|14
|25
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|27
|14
|56
|2
|Миннесота
|40
|25
|15
|54
|3
|Даллас
|38
|24
|14
|49
|4
|Колорадо
|40
|24
|16
|49
|5
|Сент-Луис
|41
|19
|22
|42
|6
|Юта
|39
|17
|22
|41
|7
|Нэшвилл
|39
|12
|27
|31
|8
|Чикаго
|39
|13
|26
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|26
|12
|55
|2
|Лос-Анджелес
|37
|22
|15
|49
|3
|Эдмонтон
|38
|23
|15
|49
|4
|Ванкувер
|38
|18
|20
|44
|5
|Калгари
|38
|18
|20
|43
|6
|Сиэтл
|39
|17
|22
|37
|7
|Анахайм
|38
|16
|22
|36
|8
|Сан-Хосе
|42
|13
|29
|32
|5.01
|00:05
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|3 : 2
|5.01
|03:00
|
Коламбус – Сент-Луис
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Торонто – Бостон
|6 : 4
|5.01
|03:00
|
Колорадо – Монреаль
|1 : 2 Б
|5.01
|03:00
|
Виннипег – Детройт
|2 : 4
|5.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|0 : 4
|5.01
|04:00
|
Даллас – Юта
|3 : 2 ОТ
|5.01
|05:00
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
|5.01
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|5.01
|06:00
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|5.01
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|5.01
|23:00
|
Чикаго – Рейнджерс
|- : -