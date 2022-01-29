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Сегодня, 02:34

«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Зубов.
Фото Instagram

Сегодня «Даллас» выведет из обращения номер бывшего российского защитника Сергея Зубова. Он выступал за «Старз» под номером 56.

Он станет шестым игроком в истории клуба, удостоенным этой чести. Ранее «Даллас» вывел из обращения номера Нила Бротена (7), Билла Голдсуорти (8), Майка Модано (9), Билла Мастертона (19) и Йере Лехтинена (26).

Зубов с 1996 по 2009 год набрад 549 (111+438) очков в 839 матчах за «Даллас».

Сергей Зубов
НХЛ
ХК Даллас Старз
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Радулов считает, что сейчас в НХЛ нет таких игроков, как Зубов
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3 Рейнджерс 44 28 16 60
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 42 15 27 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 44 30 14 65
2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 43 18 25 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 37 13 24 30
8 Монреаль 42 8 34 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 43 26 17 57
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 40 17 23 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 25 19 53
2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
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8 Сиэтл 43 14 29 32
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Аризона – Бостон
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Филадельфия – Лос-Анджелес
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Айлендерс – Сиэтл
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

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И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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Александр Овечкин

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 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 29
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