«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

Сегодня «Даллас» выведет из обращения номер бывшего российского защитника Сергея Зубова. Он выступал за «Старз» под номером 56.

Он станет шестым игроком в истории клуба, удостоенным этой чести. Ранее «Даллас» вывел из обращения номера Нила Бротена (7), Билла Голдсуорти (8), Майка Модано (9), Билла Мастертона (19) и Йере Лехтинена (26).

Зубов с 1996 по 2009 год набрад 549 (111+438) очков в 839 матчах за «Даллас».