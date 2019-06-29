"Даллас" выставил Ничушкина на драфт отказов

"Даллас" выставил на драфт отказов российского нападающего Валерия Ничушкина, сообщается в твиттере журналиста Fox sports Энди Стриклэнда. Это было сделано с целью выкупа контракта 24-летнего россиянина. Его соглашение со "Старз" рассчитано до конца сезона-2019/20.

В прошлом сезоне Ничушкин провел в НХЛ 58 матчей, в которых набрал 10 (0+10) очков. Хоккеист первым в лиге одновременно за сезон не смог забросить шайб и набрать штрафных минут.

Dallas Stars placing Valeri Nichushkin on waivers for the purpose of buying out the one year remaining on his contract. #NHL #buyout — Andy Strickland (@andystrickland) June 29, 2019

НХЛ: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр