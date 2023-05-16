«Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли 12-й раз в истории клуба

«Даллас» обыграл «Сиэтл» (2:1) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли и вышел в полуфинал турнира.

«Старз» дошли до этой стадии плей-офф НХЛ 12-й раз в истории существования клуба и впервые с 2020 года. Тогда «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли, в котором уступил «Тампе-Бэй».

В полуфинале Кубка Стэнли-2023 «Даллас» сыграет против «Вегаса».