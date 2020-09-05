«Даллас» вышел в финал конференции благодаря дублю Радулова

«Даллас» вырвал победу у «Колорадо» в овертайме седьмого матча 1/2 финала конференции (5:4 ОТ). Победную шайбу забросил Йоэль Кивиранта. «Старз» выиграли серию — 4-3.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил дубль. Теперь на счету 34-летнего хоккеиста 7 голов в этом плей-офф.

В составе «Эвеланш» дубль оформил россиянин Владислав Наместников. В плей-офф у него 4 гола. Голевой передачей отметился Никита Задоров.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

Седьмой матч

«Колорадо» — «Даллас» — 4:5 ОТ (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Радулов — 6 (бол., Павелски, Хейсканен), 2:39 — 0:1. Наместников — 3 (Коул, Кадри), 3:48 — 1:1. Бураковски — 7, 9:43 — 2:1. Кивиранта — 1 (Гурьянов, Клингберг), 23:06 — 2:2. Кадри — 9 (бол., Рантанен, Бураковски), 25:45 — 3:2. Радулов — 7 (бол., Клингберг, Бенн), 51:28 — 3:3. Наместников — 4 (Комфер, Задоров), 56:20 — 4:3. Кивиранта — 2 (Хинтс, Хейсканен), 56:30 — 4:4. Кивиранта — 3 (Секера, Олексяк), 67:24 — 4:5.

Вратари: Хатчинсон — Худобин (22:56 — 23:06).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 44 (15+16+9+4) — 36 (15+11+8+2).

Наши: Задоров (19.53/1/+1), Наместников (16.22/3/+1), Ничушкин (17.59/1/-1) — Гурьянов (14.58/2/+1), Радулов (17.19/4/-1).

4 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 3-4.