«Даллас» вырвал победу за 40 секунд до сирены. У Радулова гол и передача

«Даллас» обыграл «Калгари» со счетом 5:4 во втором матче серии плей-офф НХЛ. «Старз» сравняли счет, 1-1.

В составе победителей 2 (1+1) очка записал на свой счет нападающий Александр Радулов. Это его первые очки в текущем плей-офф.

Дублем отметился молодой защитник Миро Хейскайнен, по шайбе забросили Джейми Олексиак и Кори Перри. У «Флеймз» забивали Диллон Дюбе, Сэм Бэннет, Дерек Форбот и Тобиас Ридер.

НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. 1/4 финала конференции. Второй матч

«Даллас» — «Калгари» — 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)

Голы: Дюбе — 4 (Броди, Джиордано), 0:19 — 0:1. Радулов — 1 (Бенн, Клингберг), 2:42 — 1:1. Хейсканен — 1 (Радулов), 11:14 — 2:1. Хейсканен — 2 (Клингберг, Бишоп), 24:50 — 3:1. Форборт — 1, 33:00 — 3:2. Перри — 2 (бол., Факса, Хинтс), 35:05 — 4:2. Ридер — 2 (мен.), 52:24 — 4:3. Беннетт — 3 (бол., Линдхольм, Годро), 57:11 — 4:4. Олексяк — 2 (Перри, Янмарк), 59:20 — 5:4.

Вратари: Бишоп — Тэлбот.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (14+15+7) — 26 (7+8+11).

Наши: Гурьянов (10.42/1/0), Радулов (17.03/2/+2) — -.

14 августа. Эдмонтон. Rogers Place.